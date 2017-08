Die Höhlenforscher in Schladming

Eine besondere Forschergruppe trägt seit Jahren zur Bewahrung der alten Bergbautradition in Schladming bei und bringt Einheimischen als auch Gästen das alte Knappenleben näher. Einblicke in die Bergbaugeschichte der Region, die Tätigkeiten der Höhlenforscher und in eine fast vergessene Zeit.

Die Berge waren immer schon ihr zweites Zuhause und jede freie Minute nutzen sie zum Wandern und Klettern in luftigen Höhen. Vor allem der Dachstein riss die Gründungsmitglieder der ÖAV Höhlengruppe Schladming in seinen Bann. „Es waren diese vielen Löcher und Gletscherspalten, die uns faszinierten und Fragen auftauchen ließen. Wir wollten dem Rätsel der Höhlen in der Region auf den Grund gehen – so entstand vor mehr als 40 Jahren die Höhlenforschergruppe Schladming als eine Splittergruppe des Alpenvereins“, erklärt Bernhard Lettner, Forschungsmitglied und Höhlenführer in Schladming. „Wenig später zog es uns ins Obertal zum Giglachsee, wo alte Bergwerke auf uns warteten. Nach einer ersten Expedition war uns klar, dass wir diese Schätze einer alten Bergbauregion den Leuten offenbaren müssen“, berichtet Bernhard über die Anfänge der Idee von Führungen im Annastollen, ein altes Silberbergwerk, welches Leute in eine andere Welt versetzen sollte. „Es war eine Heidenarbeit, den Stollen wieder begehbar zu machen. Doch was die Bergleute vor etwa 500 Jahren leisteten, wie sie lebten und arbeiteten, wollten wir nicht länger im Geheimen halten oder gar in Vergessenheit geraten lassen. Dabei sind die Besucher des Stollens nun genauso begeistert, wie wir es damals waren. Die Bergbaugeschichte prägte unsere Region stark und hat heute noch eine gewisse Magie und Anziehungskraft“, ergänzt Bernhard Lettner.

