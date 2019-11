Die lieben Kleinen

Kinder sind ein Quell der Freude. Meistens jedenfalls. Denn Sonntag früh um 5.17 Uhr beispielsweise, wenn sie hartnäckig nach einem Frühstück verlangen, beschleichen einen doch manchmal leise Zweifel.

Wer Kinder hat, der weiß, sie lassen uns die Welt mit anderen Augen sehen. Gut, es sind oft kleine, müde Augen mit dunklen Augenschatten, aber sie sind unser Ein und Alles, verändern unsere Sicht der Dinge und lassen uns neue Erkenntnisse gewinnen. Wie etwa, dass wir als Mama gar nicht so perfekt sind, wie wir es uns damals, als wir noch keine Kinder hatten, in argloser Naivität vorgestellt hatten. Damals hatten wir noch Prinzipien und unumstößliche Vorstellungen, wie wir ein Kind erziehen werden und lernten als Mutter als erstes, dass nichts so schwierig ist, wie sich an seine eigenen Regeln zu halten. Und dass wir keine Ahnung haben, was passieren soll, wenn wir bis drei gezählt haben. Und ein wenig wehmütig denken wir daran zurück, wie gut wir über Kindererziehung Bescheid wussten, als wir noch keine Kinder hatten …

