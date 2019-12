Die Lust an der Angst

Mein Atem geht schneller, mein Herz rast und mit schwitzenden Händen greife ich in die Popcorntüte, ohne den Blick vom Fernseher zu wenden. Jetzt, neeein! Falscher Alarm, noch wird die sympathische junge Frau nicht von den Zombies gefressen, es war nur ihr Freund, der sie erschreckt hat – nicht wissend, was ich weiß, nämlich dass eine Begegnung mit den Untoten mit all den unappetitlichen Folgen für sie beide unausweichlich ist. Ich atme tief durch, lehne mich zurück, stecke mir genüsslich ein weiteres Popcorn in den Mund und warte entspannt auf die nächste Schreckensszene. Und überlege, warum um Himmels Willen ich es mir freiwillig antue, ganz alleine einen Horrorfilm anzusehen. Dass ich mich nach dem Film schon beim leisesten Geräusch so gar nicht mehr alleine fühle, kann doch nicht der Grund dafür sein.

