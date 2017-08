Die Mega-Volks-Rock’n Roller-Party

SCHLADMING Der große Erfolg vom Vorjahr wurde erfolgreich getoppt, Adreas Gabalier begeisterte am 25. und am 26. August rund 60 000 Fans bei seinem Heimspiel im Planaistadion.

Es herrschte Ausnahmezustand in und rund um Schladming, die zahlreichen Unterkünfte in der ganzen Region waren ausgebucht und in der Schladminger Fanmeile ging die Post ab. Schließlich waren zahlreiche Fans bereits vor den Konzerten angereist, um den Star am Donnerstag am Gipfel der Planai hautnah zu erleben und ein Autogramm oder Selfie mit Andreas Gabalier zu ergattern. Von den Planai-Hochwurzen-Bahnen gab es eine große Überraschung für den Volks-Rock’n Roller, eine ihm gewidmete Gondel. „Weltklasse! Jetzt fahr ich im Winter mit meiner eigenen Gondel zum Skifahren“, zeigte sich Gabalier begeistert.

