Die Motorsport-Hoffnung und der YouTube-Star

ALTENMARKT Für den Pongauer Motorsportler Jakob Schober haben sich in der rennfreien Winterpause neue Projekte ergeben. Er wird zusammen mit dem bayrischen Team GT in der neuen ADAC GT4 Serie an den Start gehen. Bewegen wird er dabei einen McLaren 570S GT4. Sein Teamkollege ist niemand geringerer als der deutsche Youtuber mit 3,3 Millionen Abonnenten – Felix von der Laden.

Wenn man sich den Lebenslauf des Altenmarkters Jakob Schober durchschaut, so ist vor allem eines besonders präsent: Der Motorsport, der ihn schon in jungen Jahren begeisterte und bis heute den Mittelpunkt in seinem Leben darstellt. Vor 13 Jahren ebneten die ersten Siege im Kartsport in Norditalien und Süddeutschland seinen Karriereweg.

