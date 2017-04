Die Nachfrage nach Seidenhühnern ist groß

Seidenhühner sind flauschig, zahm, einfach zu halten und verlässliche Brüter. Sie zählen zu den schönsten und auch ältesten Hühnerrassen. Hedi Bartl aus Kleinsölk züchtet weiße Zwergseidenhühner und kann sich im Frühjahr vor Anfragen kaum retten. Die Nachfrage ist groß, das Angebot an Hühnern zum Hergeben klein.

Ein weißes, flauschiges Wollknäuel kommt auf Hedi Bartl zugerannt, als diese das Gehege hinter dem Haus betritt, weitere fünf folgen. Zuerst neugierig und voller Vorfreude, dann etwas aufgeregt flattern die Tiere umher. „So ‚Schatzala‘, kommt’s her, lasst’s euch fotografieren“, ruft die Züchterin ihren Lieblingen zu und erklärt: „Wenn Gäste da sind, werden sie ganz nervös, ansonsten sind sie eher ruhige, sanftmütige Gefährten, die leicht zutraulich werden und als Familienhühner bestens geeignet sind.“ So sehen sie auch aus. Die weißen Zwergseidenhühner haben eine flaumige Puschelhaube am Kopf, ein weiches, fell-artiges Gefieder, welches ihnen bis zu den Füßen reicht. Mit ihrem Aussehen fordern sie Tierliebhaber geradezu auf, sie zu streicheln. „Durch ihre fellähnliche Befiederung sind sie nicht in der Lage zu fliegen. Sie können so problemlos in Ausläufen mit niedrigem Zaun gehalten werden“, zählt Hedi Bartl weitere Vorzüge dieser Hühnerrasse auf. Außerdem sind die Hennen zuverlässige Naturbrüterinnen. Sie akzeptieren auch fremdrassige Eier. „Es kommt schon vor, dass Hühnerbesitzer Seidenhühner als Bruthennen haben wollen, damit diese die Eier ihrer anderen Hühner ausbrüten“, erzählt die Sölkerin.

