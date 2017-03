Die Pollensaison ist da Prognosen und Empfehlungen für das Ennstal

Später als in den vergangenen Jahren hat die Pollensaison nun begonnen. Der kalte Jänner verlängerte heuer die Schonzeit für Allergiker. Nun aber sind die Pollen wieder im Land.

Das schöne Wetter und die langsam ansteigenden Temperaturen verschafften uns in den vergangenen Tagen einige erholsame Sonnenstunden nach der lichtarmen Winterzeit. Was die einen freut, beschert anderen wiederum eine weniger erholsame Zeit im Jahr: Allergiker wissen, dass mit den wärmeren Außentemperaturen auch die Pollen wieder Saison haben. Nach der verlängerten Schonzeit durch einen kalten Jänner sind nun die ersten Pollen in der Umgebung gesichtet worden. Generell gilt, dass die Pollensaison im März mit der Blüte der Hasel und Erle einen ersten Höhepunkt erreicht. In diesem Jahr hat die Blüte zwar spät, aber sehr plötzlich eingesetzt, wodurch die Belastungen für Allergiker mitunter deutlich höher sind. „Der Zeitpunkt der Blüte ist unter anderem vom Wetter- und Witterungsverlauf sowie von den Höhenlagen abhängig. In Tal- und sonnigen Hanglagen geht die Blütezeit früher los als in schattigen Bereichen sowie in Lagen oberhalb von 1000 Metern“, weiß Josef Lukas, Meterologe bei UBIMET.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 8. März 2017!