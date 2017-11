Die Qual der Geschenkewahl

Jedes Jahr wiederholt sich der Countdown, der Frauen in die Einkaufstempel und Männern den nackten Schweiß auf die Stirn treibt – mit jedem offenen Türchen des Adventkalenders verkürzt sich die Zeit, die zum Besorgen der Weihnachtsgeschenke übrig bleibt.

Weihnachten wäre ja eigentlich ein ganz nettes Fest, Kekse, Feiertage, Punsch … Hätte sich da nicht irgendjemand die Sache mit den Geschenken einfallen lassen. Das ist übrigens auch der Grund, warum Weihnachten in der Kindheit so besonders schön war: Man musste die Geschenke nicht bezahlen und sich auch nicht ernsthaft den Kopf zerbrechen. Im Kindergarten reichte es, ein Bild zu zeichnen und in der Schule hatten die Lehrer immer so großartige Ideen wie schiefe Topflappen, Kreuzstichdeckerl oder Vogelhäuschen. Doch ab einem gewissen Alter wurde Basteln uncool und das alljährliche Weihnachtsgeschenkeeinkaufs-Drama begann.

