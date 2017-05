100 Prozent Bio – lautet das Angebot der Ramsauer Bioniere, die so seit nun 17 Jahren ihren Gästen einen erholsamen Urlaub im Einklang mit der Natur ermöglichen. Wie die Idee entstand, was dahinter steckt und warum sie funktioniert, erklärt Bionier Georg Berger

Die Ramsauer Bioniere sind ein Zusammenschluss aus Biobauern, Kaufleuten und Gastronomen aus Ramsau am Dachstein, die seit dem Jahr 2000 gemeinsam ein Ziel verfolgen: Für ihre Gäste kommen nur biologische, regionale sowie saisonale Lebensmittel auf den Tisch. Georg Berger, Obmann der Bioniere: „Unsere Idee wurde während der Nordischen Ski WM 1999 geboren. Damals errichtete man ein Bio-Bauern-Dorf mit Bioprodukten aus der ganzen Steiermark. Dessen großer Erfolg ließ die Idee der Bioniere in uns aufkommen.“ Georg war zu jenem Zeitpunkt selbst im Umweltausschuss der Gemeinde Ramsau am Dachstein. Schon damals erkannte man, dass im Bereich der Landwirtschaft immer schwierigere Bedingungen herrschten und so eine Spezialisierung für die Zukunft maßgeblich sein würde. „Die ganze Ramsau konnte nicht zu einer Bio-Region gemacht werden. So schlossen sich einige von der Idee begeisterte Betriebe zusammen. Man muss dazu sagen, dass Bio damals noch nicht den Stellenwert hatte, den es heutzutage genießt. Wir wurden praktisch als Spinner belächelt“, erzählt Georg. Obwohl man den Bionieren keine lange Überlebenschance gab, zeigten sie Durchhaltevermögen bei den ersten großen Hindernissen: „Zu Beginn war die Lieferantensuche ganz besonders schwierig. Bio war vor 17 Jahren noch nicht so stark am Markt vertreten. Tatsächlich alles in Bio-Qualität für den Gastronomiebetrieb geliefert zu bekommen, war harte Arbeit. Aber genau dieser Pioniersarbeit verschreiben wir den Namen Bioniere – denn ein Pionier ist jemand der vorausgeht, eine Brücke baut und einen Weg für die Nachkommenden schafft. Das haben wir im Bio-Bereich in unserer Region gemacht.“

