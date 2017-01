Die Sanierung der Volksschule Schwarzach geht weiter

SCHWARZACH/PG. Das Bauprojekt geht in die zweite Phase – 2,3 Millionen Euro sind veranschlagt.

Die Generalsanierung der Volksschule Schwarzach, für die eine Gesamtinvestitionssumme von rund 2,3 Millionen Euro veranschlagt ist, geht nun in die zweite Phase. „Die meisten Arbeiten werden im Inneren des Gebäudes stattfinden. Nach 40 Jahren müssen die Allgemeinräume dringend saniert werden“, erklärt Bürgermeister Andreas Haitzer. Geplant ist, die Klassenräume sowie die Böden der Schule zu sanieren. Sämtliche Innenwände der Volksschule sowie die Nassräume sollen Erneuerungen erfahren. Zudem stehen kindgerechte Pausenräume am Plan des Bauprojekts. Mit den räumlichen Veränderungen und Umbauten wird in der Einrichtung auch eine künftigen Nachmittagsbetreuung erwogen. Ebenso steht eine Generalsanierung der Volksschulturnhalle an. Im Außenbereich wird sich nur der Anstrich der Schule ändern und eine zusätzliche Außentreppe gemäß Brandschutzrichtlinien entstehen.

Eva-Maria Nagl