Die Saturday Nightline startet wieder durch

BEZIRK Die Saturday Nightline (SNL) ist seit über 24 Jahren ein wichtiger Bestandteil des öffentlichen Verkehrs in der Region Liezen und bringt Jung und Alt sicher durch die Samstagnacht. Ab 15. August startet sie wieder durch.

Die SNL nimmt nach der COVID-Pause endlich wieder Fahrt auf und bringt ihre Fahrgäste wieder sicher nach Hause. Der Fahrplan wurde in der Zwischenzeit angepasst, alle An- und Abfahrtszeiten bleiben jedoch gleich. Die SNL fährt mit einer Hauptlinie von Treglwang bis Schladming und wird dabei von den Nebenlinien Oppenberg-Rottenmann, Altenmarkt-Admont-Liezen, Lassing-Liezen, Donnersbachwald-Irdning und Sankt Martin-Mitterberg-Gröbming unterstützt. Der neue Fahrplan ist unter www.rml.at/snl/fahrplan oder über die BusBahnBim-Auskunft in Erfahrung zu bringen. In der ersten Nacht übernimmt das RML Regionalmanagement Bezirk Liezen die Kosten für die Fahrkarten. Die Finanzierung der SNL erfolgt aus Mitteln des Regionsbudgets. Ein Mund- und Nasenschutz ist während der gesamten Fahrt mit der SNL zu tragen!