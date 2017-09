Die Sonnenkinder Eben

Eine „alterserweiterte Gruppe“ für Kinder mit besonderen Bedürfnissen verfolgt ein eigenes Konzept, in dem Kinder noch Kinder sein dürfen und durch Forschen, Entdecken und Nachdenken ihr eigenes Weltbild entwickeln. Ganz besonders interessant ist die soziale Kompetenz, die in der bunten Gruppe der kleinen Persönlichkeiten entsteht.

Alles begann vor mehr als 25 Jahren als Resi Huber und Magret Salmina die Gruppe „Sonnenkinder“ ins Leben gerufen haben, um auch Kindern mit besonderen Bedürfnissen den Kindergartenbesuch zu ermöglichen. „Damals war es schwierig, für ein Kind, das eine umfangreichere Betreuung benötigte, einen Platz in den ortseigenen Kindergärten zu finden. So hat man in den umliegenden Gemeinden sogleich großes Interesse geweckt“, erzählt Leiterin Michaela Stiegler. Zunächst fand die kleine Gruppe mit fünf Kindern einen Raum in der Volksschule Eben – doch schon bald wurde die Gruppe größer: „Wir bemerkten, dass der Besuch für die Sonnenkinder ein besonderes Erlebnis war. Es ist viel mehr Leben in unserer Gruppe, die Kinder reißen sich gegenseitig mit, lernen voneinander und es ist schön zu sehen, welche sozialen Kompetenzen aus dem bunten Mix an kleinen Persönlichkeiten, die alle unterschiedliche Bedürfnisse haben, entwachsen. Momentan sind 16 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren in dieser „alterserweiterten Gruppe“ und sie als auch die Eltern wünschen diese Art von Betreuung“, ergänzt Michaela. Sie übernahm die Leitung der Sonnenkinder im Jahre 2013, nachdem diese von Ricky Mooslechner viele Jahre verantwortungsvoll geführt worden sind.

