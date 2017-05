Das Thema Kopftuch bei muslimischen Frauen sorgt immer wieder medienwirksam für Schlagzeilen. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass wir diese Kopfbedeckung abgelegt haben …

Früher war für verheiratete Frauen das Tragen einer Kopfbedeckung auch in unseren Breiten selbstverständlich. Nur unverheiratete Frauen durften sich „oben ohne“ in der Öffentlichkeit sehen lassen, wovon sich die Redensart „unter die Haube kommen“ ableitet. Eine Haube oder ein Tuch, die die Haare bedeckten, galten als ein Zeichen der Anständigkeit und Moral. Bei alten Trachten war eine Kopfbedeckung ein fixer Bestandteil und zeigte die soziale Stellung innerhalb der Dorfgemeinschaft an. Frauen ohne Kopfbedeckung galten als „lose Frauenzimmer“. Natürlich hatte ein Kopftuch auch einen praktischen Nutzen, es hielt bei der Arbeit die Haare aus dem Gesicht und schützte vor Schmutz. Übrigens findet sich nicht nur im Koran eine Begründung zur Verhüllung der Frau, sondern auch in der Bibel, so etwa im Buch der Korinther. Heutzutage befolgen aber nur noch Nonnen diesen Rat.

„Mein Bauch gehört mir“

Die Akzeptanz und Verwendung eines Kopftuches sank zuerst in den Städten. Mit dem Tourismus kam auch die neueste Mode aufs Land und so verschwand zwischen Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts das Kopftuch auch bei der ländlichen Bevölkerung. Das geschah ganz allmählich und fast unbemerkt – die Menschen hatten damals ganz andere Sorgen. Doch die „stille Revolution“ der Frauen ging weiter – obwohl, so still war sie mitunter gar nicht. Mit dem erfolgreichen Kampf um das Frauenwahlrecht, für das Recht auf Erwerbstätigkeit und das Recht auf Bildung war die erste Welle der Frauenbewegung bereits abgeklungen und nahm ab den 1960er- Jahren wieder an Schwung auf. Denn noch immer galt es als selbstverständlich, dass die Frau sich als Hausfrau und Mutter um den Haushalt kümmerte und den Mann als Ernährer der Familie fragen musste, ob sie arbeiten gehen dürfe. Doch das Selbstbild der Frauen wandelte sich, sie verlangten immer vehementer die Gleichstellung mit dem Mann. Die Einführung der Antibabypille war ein Meilenstein auf dem Weg zu ihrer Selbstbestimmung. Noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit hatte die Frau die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie Kinder wollte oder nicht. Der katholischen Kirche gefiel diese Entwicklung gar nicht, doch mit der endgültigen Trennung von Staat und Kirche in der Zweiten Republik entzog sich ein Großteil der Frauen dem kirchlichen Dogma.

Was ist schon selbstverständlich?

Das Wort Emanzipation stammt übrigens vom lateinischen emancipatio, was „Entlassung aus der väterlichen Gewalt“ oder auch die „Freilassung eines Sklaven“ bedeutet (Wikipedia). Seit rund 100 Jahren kämpfen die Frauen in Europa für dieses Ziel und diesem Kampf ist es zu verdanken, dass uns heute in Österreich dieselben Rechte zustehen wie den Männern. Und allzu oft nehmen wir das alles als selbstverständlich hin. Doch es war ein langer Weg bis hierher und vielen Frauen aus anderen Ländern steht dieser Weg noch bevor. Und dabei könnten sie vielleicht ein wenig weibliche Unterstützung unsererseits gebrauchen …