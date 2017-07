Die wundersamen Auswirkungen von Vitamin D

Für unseren Körper sind Vitamine von essenzieller Wichtigkeit – schließlich sorgen sie dafür, dass wir fit und gesund bleiben. Große Bedeutung wird dabei dem Vitamin D beigemessen. Dabei handelt es sich aber gar nicht um ein Vitamin, sondern um ein sogenanntes Secosteroidhormon, die aktive hormonelle Form von Vitamin D.

Das „Sonnenvitamin“ bildet der Körper – bei genügend Sonnenlichtbestrahlung der Haut – in ausreichender Menge selbst. Das Vitamin D erfüllt unzählige Aufgaben im Körper, so ist etwa nahezu jede Zelle darauf angewiesen, um intrazelluläre Prozesse optimal zu steuern. In den Wintermonaten oder auch durch Verwendung eines hohen Sonnenschutzfaktors, wodurch die wichtigen UVB-Strahlen nicht mehr auf die Haut gelangen können, beziehungsweise durch das Meiden von Sonnenlicht per se, kann jedoch ein Mangel dieses wichtigen Hormons entstehen. Dieser wird, laut Experten, mit einer Unmenge von Erkrankungen und medizinischen Störungen in Verbindung gebracht. Die Rede ist dabei etwa von Fettleibigkeit, Depression, Arthritis und Anfälligkeit für Erkältungen. Wissenschaftliche Forschungen sprechen aber auch davon, dass ein Vitamin D-Mangel Krebs, Osteoporose, Diabetes, Herzkrankheiten und Nierenleiden verursachen kann.

