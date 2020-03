In der Fastenzeit verzichten viele Menschen auf Fleisch, Schokolade oder Alkohol. Ein neuer Trend wird als Digitales Fasten bezeichnet. Wie der Name verrät, versuchen Menschen hierbei auf den Konsum von digitalen Medien zu verzichten oder diesen zumindest einzuschränken. Warum die digitale Form der Entschlackung für viele Menschen sinnvoll wäre.

Seit genau einer Woche wird in vielen Haushalten der Region gefastet, denn die Fastenzeit hat mit dem Aschermittwoch am 26. Februar begonnen und endet nach 40 Tagen in der Osternacht. Genau genommen sind es 46 Tage, jedoch werden die sechs Sonntage nicht mitgezählt. 2020 endet die Fastenzeit jedenfalls am 9. April. Bis dahin verzichten die einen auf Fleisch, die anderen auf Schokolade und so mancher hat sich vorgenommen, bis Ostern keinen Alkohol zu trinken. Und dann gibt es da noch eine kleine Gruppe von Menschen, die sogenanntes Digitales Fasten zelebrieren.

