Diskussion um Halte- und Parkverbot in der Schulgasse

IRDNING Die Festhalle Irdning wird ins Gemeindeeigentum übernommen, das beidseitige Halte- und Parkverbot in der gesamten Schulgasse nochmals im Ausschuss diskutiert. Das und einiges mehr beschloss der Gemeinderat einstimmig.

Parkende Autos kreuz und quer am Straßenrand und Gehsteig, drei haltende Autos oder mehr mitten auf der Straße, Kinder, die zwischen, vor oder hinter den Autos auf die Straße rennen – in der Schulgasse herrscht jeden Tag zu Schulbeginn am Morgen und zu Schulende um die Mittagszeit Chaos. Für Anrainer gibt es zu diesen Zeiten kein Durchkommen. Sie sind verärgert. Aber auch besorgt. „Irgendwann passiert da mal was. Da geht es zu, das kann man sich gar nicht vorstellen. Keine einzige Verkehrsregel oder Verbotstafel wird eingehalten“, informierte ein Betroffener zu Beginn der Gemeinderatssitzung…

