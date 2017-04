Doppelsieg für Schrottshammer

Zum Abschluss der Saison ist der Bad Mitterndorfer Klaus Schrottshammer, schnellster Mann Österreichs auf Skiern, noch einmal zur Höchstform aufgelaufen.

Bei den letzten Weltcup-Rennen in Grandvalira im Zwergstaat Andorra in den Pyrenäen feierte der 37-jährige Bankkaufmann zwei Siege in drei Tagen. Musste sich Schrottshammer, der seit dem 26. März 2016 mit 248,447 Kilometer pro Stunde den österreichischen Geschwindigkeits-Rekord hält und 2012 und 2014 den Gesamtweltcup gewinnen konnte, am ersten Tag noch mit Platz vier begnügen, triumphierte er an den weiteren zwei Bewerbs-Tagen klar. Er distanzierte mit 193,03 km/h die italienischen Brüder Simone und Ivan Origone bzw. mit 195,39 km/h Simone Origone und den Salzburger Manuel Kramer und feierte damit seine Weltcup-Siege Nummer zehn und elf. Wenige Tage zuvor hatte der Bad Mitterndorfer bei der Speed-Skiing-Weltmeisterschaft in Idre (Schweden) die Bronzemedaille geholt, ein Erfolg, der ihm auch schon zwei Jahre vorher in Pas de la Casa (Andorra) gelungen ist. Die Weltcup-Saison 2016/17 beendete Klaus Schrottshammer mit 390 Punkten auf Gesamtplatz drei hinter dem Franzosen Sebastien Montes (410) und Simone Origone (395).

Franz Mayer