BEZIRK Matthias Kanzler, David Leitner und Maximilian Schlömmer erwarben das Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichen in Gold.

Nach dem Landesfeuerwehrjugend-Leistungsbewerb in Bronze und Silber in Großsteinbach fand vergangenen Samstag der Bewerb um das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen (FJLA) in Gold an der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark statt. Dieser Bewerb stellt die „Feuerwehrmatura“ für die Feuerwehrjugend dar.

