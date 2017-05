Durch Wertschätzung die Wertschöpfung steigern

LIEZEN Ohne Landwirte bleiben die Gäste aus, die Landschaftspflege wäre unbezahlbar. Die Woche der Landwirtschaft stellte die Leistungen der Bauern in den Vordergrund.

Unter dem Motto „Wir schaffen Landerlebnis“ fand von 30. April bis 7. Mai die „Woche der Landwirtschaft“ statt. Die Verantwortungsträger des Bezirks luden zu einer Pressekonferenz in das Berggasthaus Zierer. Sie wünschen sich mehr Wertschätzung. „Landwirte pflegen das Gesicht der Landschaft. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Gäste in unsere schön gepflegte Region kommen“, sagt Peter Kettner, Obmann der Bezirkskammer Liezen. Gerald Muhrer, „Urlaub am Bauernhof“-Obmann, ergänzt: „In der Steiermark gibt es 420 UaB-Betriebe mit 5240 Betten, davon befinden sich 150 der Betriebe und die Hälfte der Betten im Bezirk. Der Gast sucht Entschleunigung. Auch die Nachfrage nach Auszeithöfen steigt.“ Und trotzdem: Die Gäste aus der Stadt kennen die Bedeutung der Land- und Almwirtschaft immer weniger. Viele wissen nicht einmal, dass die Bewirtschaftung in Berggebieten schwieriger ist als im Tal, geschweige denn, wie man sich gegenüber dem Weidevieh verhält. „Das führt oft zu Konflikten“, weiß auch Bezirksbäuerin Viktoria Brandner. „Vor allem freilaufende Hunde am Weg zur Alm stellen ein Problem dar. Es wird einfach zu wenig aufgepasst.“ Sie legt daher großen Wert auf den Kontakt zwischen Almbauern und Gästen. „Nur so kann Bewusstseinsbildung funktionieren.“

