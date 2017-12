LASSING In Wien wurde der sogenannte „TELEIOS 2017“ – ein Preis für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit in der österreichischen Altenpflege – an das Team des im Jahre 2015 eröffneten Pflegeheims „Seniorenhoamat Lassing“ vergeben. Ausgezeichnet wurde das Projekt „Der sanfte Eintritt in ein Pflegeheim für Menschen mit Demenz – BewohnerInnenakquise der besonderen Art“ in der Kategorie BewohnerInnen.