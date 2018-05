Ehrung für Skirennläuferin Anna Veith

SCHLADMING Anna Veith, erfolgreiche österreichische Skirennläuferin, trug sich vor Kurzem ins Goldene Buch der Stadt Schladming ein. Neben Bürgermeister Jürgen Winter scharten sich im Rathaus einige weitere Funktionäre aus Sport und Tourismus um die aus dem Bundesland Salzburg stammende Spitzensportlerin.

Mit ein Anlass der Feierlichkeit war Annas glorreiches Comeback und die tollen Erfolge in der vergangenen Saison. Im Jahre 2016 heiratete Anna, ehemals Fenninger, ihren langjährigen Lebensgefährten, ehemaligen Snowboarder und Rohrmooser Hotelier Manuel Veith. Mit der Vermählung verlegte die ursprünglich aus Adnet (Bundesland Salzburg) stammende Spitzensportlerin ihren Lebensmittelpunkt in die Gemeinde Schladming. Anna erwies der Stadt mit dem Eintrag ins Goldene Buch bereits zum zweiten Mal die Ehre: Bereits im April 2015 wurde sie ebenfalls im Rathaus nach einer traumhaft erfolgreichen Saison 2014/15 in der WM-Stadt auf das Allerherzlichste willkommen geheißen. Diesmal wurde auf die von ihr erzielte goldene Silbermedaille bei den Olympischen Spielen im koreanischen Pyeongchang wie auch auf den ersten Sieg im Super G in Val-d’Isère (Dezember 2017) nach ihren schweren Knie-Verletzungen, die sie sich durch einen Sturz beim Trainig in Sölden im Jahre 2015, nur drei Tage vor Saisonbeginn, zugezogen hatte, angestoßen.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 9. Mai 2018!