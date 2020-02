Ein Riesen-Basketballkorb für den guten Zweck

WIEN/HAUS IM ENNSTAL Die Werbeagentur -stoff- und die Hauser Schlosserei Reiter machen auf der Wiener Votivkirche „Unerreichbare Ziele erreichbar“.

Für die Laureus Sport for Good Foundation wurde eine spektakuläre Out of Home Aktion ins Leben gerufen, die Menschen dazu animieren soll, für sozial und körperlich benachteiligte Kinder zu spenden. So sollen scheinbar unerreichbare Ziele mittels der Kraft des Sports erreichbar gemacht werden.

