Ein Schladminger als Neo-Bergretter im TV

Innerhalb von nur drei Jahren hat sich der gebürtige Schladminger Ferdinand Seebacher mit Rollen in beliebten Serien wie „Soko Donau“ und „Schnell ermittelt“, im Landkrimi „Steirerkind“ und in Kinofilmen wie „Die letzte Party deines Lebens“ in der heimischen Fernseh- und Filmszene einen guten Namen gemacht. Jetzt startet er auch in Deutschland durch, als Simon Plattner wird er an der Seite von Sebastian Prödl im ZDF-Serienquotenhit „Die Bergretter“ eine Hauptrolle spielen.

„Natürlich ist es für mich großartig, eine Hauptrolle in einer erfolgreichen Serie zu erhalten, die noch dazu in meiner alten Heimat gedreht wird“, erzählte Ferdi Seebacher im Interview. „Vor einem Monat haben die Dreharbeiten zur elften Staffel begonnen, wir haben in Tirol gedreht und seit letztem Dienstag sind wir in der Ramsau.“

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 27. März 2019!