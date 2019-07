Ein Traum verändert die Welt

SALZBURG/REGION Martin Luther King – Chormusical: Ein musikalisches Event in der Salzburgarena steht bevor, gesucht werden teilnehmende Chöre. Wer möchte sich den Traum erfüllen, bei einem einzigartigen Musical mitzuwirken?

Seien Sie einer von 1000 Chorsängern oder 500 Kindern. Gesucht werden Sänger für die Musicalaufführung in Salzburg am 1. April 2020. Mit einer Big Band, 1000 Sängern und 500 Kindern aus Salzburg und Umgebung sowie acht Musical-Solisten wird das Musical über den vor 50 Jahren ermordeten Baptistenpastor und Friedensnobelpreisträger Martin Luther King aufgeführt. Heute kennt vermutlich jeder den berühmten Satz „I have a dream“, mit dem er für eine bessere Welt, in der Menschen nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden, kämpfte.

