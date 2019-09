Ein Woche ohne Kaffee – ein Selbstversuch

Den Tag ohne Kaffee starten? Für die meisten von uns unvorstellbar. Aber warum eigentlich? Was ist drin in dem schwarzen Wundergetränk, dass uns so sehnsüchtig danach lechzen lässt? Würden wir ohne Kaffee alle nur als unbrauchbare Zombies herumlaufen? Aber wenn wir ihn so sehr brauchen, dann heißt es ja eigentlich, dass wir richtig abhängig davon sind. Die Vorstellung, nicht die Freiheit zu besitzen, Nein zu sagen, gefällt mir irgendwie nicht. Darum starte ich einen Selbstversuch: Was passiert ohne Kaffee? Ist es der Weg zurück in meine Freiheit und weg von der Kaffeesucht oder ist es einfach eine Schnapsidee und ich bleibe weiter Kaffeejunkie? Ich bin gespannt auf das Ergebnis!

Tag 1: Kein Kaffee!

Es ist schlimm. Gleich nach dem Aufstehen die Erinnerung: Ab heute kein Kaffee mehr. Toll. Was soll ich dann in der Früh trinken? Mein Sohnemann schlägt mir freudig Kakao vor. Ja, eh lecker. Naja, wird schon nicht so schlimm werden. Ich frage mich, wie ich den Nachmittag überstehen soll ohne den gewohnten Kaffee mit einer geliebten kleinen Süßigkeit. Aber was viel schlimmer ist: Was mache ich mit dieser Müdigkeit? Unglaubliche Schwere und Müdigkeit, schlimmer als ich sie aus der Schwangerschaft kenne. Wie kann man nur so müde sein? Ist der Kaffee wirklich so ein starker Muntermacher? Ich mache mir einen Rooibos-Tee, der soll auch belebend wirken.

