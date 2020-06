Ein Zeichen setzen und heimisch kaufen

STEIERMARK Zum Weltmilchtag ruft Landwirtschaftskammerpräsident Franz Titschenbacher auf, um die regionale Wirtschaft zu unterstützen. Vom Handel fordert er, den Milchpreis in diesen schwierigen Zeiten nicht zu senken.

Aktionitis schadet Bauern

Gerade in der Corona-Krise haben unsere heimischen Milchbauern bewiesen, dass auf sie Verlass ist und sie die Supermarktketten mit ausreichend Milch- und Käseprodukten versorgen. Umso wichtiger ist es nun, die heimischen Produzenten zu stärken. Beim Store-Check der Landwirtschaftskammer von Ende Februar kam jedoch heraus, dass es etwa beim Käse zwischen 30 und 40 Prozent Eigenmarkenanteil der Supermarktketten und Discounter gibt, im Einzelfall sogar mehr als 60 Prozent. Bei solchen Preisdrücker-Eigenmarken-Angeboten ist die Herkunft der Milch oft nicht mehr auf den ersten Blick, sondern nur mit Spezialkenntnissen nachvollziehbar – vielfach handelt es sich um ausländische Produkte. „Die dafür benutzte irreführende Bezeichnung ,abgepackt in Österreich’ sollte es seit 1. April zwar nicht mehr geben, gerade deshalb werden wir in den nächsten Wochen genau darauf schauen, ob derartige irreführende Kennzeichnungen weiterhin in den Regalen auftauchen“, kündigt Titschenbacher an.

