Eine 50-jährige Klassenfreundschaft

SCHLADMING Vor 50 Jahren wurde die Junglehrerin Eva Schmid, heute Eva Redtenbacher, in der Hauptschule Schladming Klassenvorstand der ersten Klasse ihres Berufslebens, der 4b Klasse. Am 14. Jänner wurde dieses Jubiläum im Sporthotel Royer beim Tartarenhut-Essen gebührend gefeiert.

In all den Jahren schaffte es die Klasse, den Kontakt nie ganz abreißen zu lassen. Schon ein Jahr nach dem Ende der Hauptschulzeit traf man sich 1975 erstmals zum Klassentreffen in der Hanglbar und danach in einem Abstand von zwei Jahren.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 22. Jänner 2020!