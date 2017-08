Eine Augenweide mit ökologischem Nutzen

LIEZEN Dass die Bezirkshauptstadt von ORF-Moderator Tarek Leitner einst als hässlich bezeichnet wurde, wollten die Verantwortlichen der Siedlungsgenossenschaft Ennstal, allen voran Vorstandsdirektor Alois Oberegger, nicht auf sich sitzen lassen. Auf Initiative des Vorstandsdirektors und in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Liezen wurde deshalb bereits vor drei Jahren auf einer brachliegenden Fläche in der Ausseer Straße eine Blumenwiese angelegt – zur Freude der Anwohner und Besucher.

Auf Initiative von Petra Haslgrübler von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein wurde im Mai dieses Jahres eine weitere Wiese bepflanzt – diesmal mit regionalen Wildpflanzen. „Die Wiese beim ehemaligen Gasthof Lasser ist zwar wunderschön anzuschauen, doch dabei handelt es sich hauptsächlich um gezüchtete Blumen. Blüten bestäubende Insekten befliegen jedoch Pflanzen, die schon immer bei uns wuchsen, der ökologische Nutzen ist also nicht wirklich gegeben“, erklärt Experte Bernhard Krautzer von der HBLFA Gumpenstein. Im nördlichen Teil des ehemaligen Dumbaparkareals wurde nun von den Experten dafür gesorgt, dass die angelegte Wiese auch der Schaffung von neuem Lebensraum für Bienen, Wildbienen etc. dient. Zudem wurde aber auch ein weiteres bewusstes Zeichen gegen die Unattraktivität von brachliegenden und ungepflegten Grundstücken gesetzt. Eine Win-win-Situation für alle, denn eine mehrjährige Bepflanzung der Flächen spart zudem Kosten. „Außerdem ist die Hemmschwelle größer, schön gepflegte Flächen zu verunstalten und zuzumüllen. Es wird kein Unrat in die Wiesen geworfen und auch so verzeichnen wir keine Schäden“, erklärt der Vorstandsdirektor. 60 Hektar Grund warten derzeit auf eine Bebauung durch die Ennstaler Siedlungsgennossenschaft. Oberegger kann sich vorstellen, jene Flächen, die nicht von Landwirten mitgepflegt werden, das sind vor allem Bereiche im innerstädtischen Raum, ebenfalls fachkundig zu gestalten.

