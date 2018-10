Eine Bücherei für drei Monate

LIEZEN Die Bibliothek Liezen eröffnete vergangenen Donnerstag eine Zweigstelle im Innenstadtbüro in der Fußgängerzone. Mehr als 1000 Medien können in dieser Pop-up-Bibliothek ausgeliehen werden.

„Wir wollten immer schon einmal mitten in Liezen eine Zweigstelle haben. Jetzt ist es uns gelungen“, freut sich Andrea Heinrich, die Leiterin der Bibliothek Liezen, vergangenen Donnerstag bei der Eröffnungsfeier. Sie will mit dieser Pop-up-Bibliothek noch mehr Menschen fürs Lesen begeistern „Viele wissen gar nicht, dass es in Liezen eine Bibliothek gibt. Das wollen wir ändern“, ergänzt Heinisch. Mit dieser Zweigstelle mitten in Liezen sollen außerdem auch Menschen angesprochen werden, denen der Weg ins Bundesschulzentrum zu weit ist.

