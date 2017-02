Eine Ganztagesschule für Rottenmann

ROTTENMANN Die Neue Mittelschule Rottenmann bietet ab dem nächsten Schuljahr eine erste Klasse als „verschränkte Ganztagesschule“ an. Dieses Modell ist im Bezirk Liezen einzigartig und somit für alle Schüler offen.

Immer mehr Eltern sind berufstätig, empfinden die Schule als belastend und wissen nicht, wann und wie sie mit ihrem Nachwuchs lernen sollen. Sie bezahlen oft teure Nachhilfestunden für ihre Kinder und haben ein schlechtes Gefühl, wenn sie ihre Kinder nachmittags alleine zu Hause wissen. „Mit unserem neuen Modell unterstützen wir die Kinder mit pädagogisch ausgebildetem Fachpersonal und bieten ihnen noch dazu eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung an“, erklärt die Direktorin Marion Reiterer. Bei der Ganztagesschule in verschränkter Form finden Unterricht, betreutes Lernen und Freizeit über den ganzen Tag verteilt statt. Ein gemeinsames Mittagessen und Soziales Lernen sowie Persönlichkeitsbildung und die Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen sind weitere wesentliche Elemente dieses Schultyps. „Schüler einer solchen Klasse verbringen bis 16 Uhr einen abwechslungsreichen Tag und sitzen nicht mehr alleine zu Hause herum und spielen am Handy. Sie erledigen ihre Hausübungen in der Schule. Gute Schüler können nahezu das gesamte Arbeitsspektrum in den Lerneinheiten erledigen“, schwärmt Reiterer. Dadurch sollen Eltern entlastet und mehr Zeit für die Familie ermöglicht werden.

