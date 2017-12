Eine soziale Tragödie – Auswege aus der Armut

Wenn kurz vor Weihnachten Organisationen wie etwa die „Caritas“ oder „Licht ins Dunkel“ die Bevölkerung dazu aufrufen, für jene Menschen zu spenden, die eine finanzielle Unterstützung dringend nötig haben, wird oft erst wieder bewusst, wie gut es einem selbst geht. Rund 156 000 Steirer sind von Armut bedroht. Menschen, die nicht wissen, wie sie die nächste Miete, die Heizkosten oder den Strom begleichen sollen. Wo das Geld weder für funktionale Kleidung oder Schuhe reicht, noch für ausgewogene oder gar ausreichende Ernährung. Geldsorgen und die ständige Angst vor einer drohenden Delogierung schlagen auf die Psyche, Ärzte bzw. Zahnärzte werden im Krankheitsfall aus finanziellen Gründen oft nicht aufgesucht.

Und auch wenn das kaum jemand wahrhaben möchte, treffen kann es fast jeden von uns.

Durch Langzeitarbeitslosigkeit, eine Krankheit oder einen Unfall und die meist daraus resultierende Schuldenfalle findet man sich plötzlich in einer Abwärtsspirale wieder, die in vielen Fällen zu einem jahrelangen Leben an der Armutsgrenze führen kann. Oft ist eine selbstgewählte Isolation durch Scham die Folge. Sucht- und Alkoholprobleme sind keine seltenen Begleiterscheinungen, was zusätzlich dazu führt, dass Betroffene meist noch schneller an den sozialen Rand schlittern. Besonders auch für Kinder bedeutet der ständige Verzicht eine schwere psychische Belastung.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 6. Dezember 2017!