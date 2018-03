Einkaufen macht glücklich

Wer kennt das nicht – frau steht vor ihrem vollen Kleiderschrank und hat trotzdem nichts anzuziehen. Zu alt, zu groß, zu warm, zu grün oder einfach nicht der Mode-Stimmung entsprechend, werden die einst mit Freude gekauften und getragenen Textilien gnadenlos aussortiert. Ein guter Zeitpunkt also einer der in Österreich – und wohl nicht nur hier – beliebtesten Freizeitbeschäftigungen nachzugehen: dem Shoppen.

Ob Einkaufszentrum, Einkaufsstraße oder das Internet – all dies scheinen Orte des Glücks zu sein. Denn was Millionen Frauen – und schätzungsweise – tausende Männer schon längst wissen, wurde auch von Neurowissenschaftlern bestätigt: Einkaufen löst tatsächlich Glücksgefühle aus. Der Grund dafür liegt ganz einfach darin, dass wir uns unsere Wünsche erfüllen. Leider ist dieses Hochgefühl jedoch nicht von langer Dauer. Psychologen zufolge ist das Glück nämlich nicht an die erstandene Ware gebunden, sondern vielmehr an die Situation, denn Glück selbst kann man nicht materialisieren. Das soll heißen, dass das Glücksgefühl in dem Moment entsteht, in dem wir den Artikel bezahlen. Kaum hat man jedoch die Hose, das Kleid, den neuen Blazer einmal getragen, stellt er keine Besonderheit mehr dar.

