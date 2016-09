Eisenbahn-Ausstellung zeigt ein Stück österreichische Spielgeschichte

TRAUTENFELS Gerhard Otte schenkt dem Museum Schloss Trautenfels eine Modelleisenbahnanlage im Stil der 1960er-Jahre. Diese wird am Samstag, dem 1. Oktober, bei der Langen Nacht der Museen erstmalig präsentiert.

Ein großer Raum, viele Schienen und Weichen, darauf eine Eisenbahn, die durch Tunneln, über Brücken, vorbei an Bergen und Wälder fährt, bevor sie am Bahnhof zum Stehen kommt. Daneben kleine Bäume und Häuschen, Ampeln in Miniatur-Ausführung und sogar ein Kohle-Werk – ein Kindheitstraum von vielen. Für Gerhard Otte ist dieser Realität. Im Alter von acht Jahren hat er in den 1960er-Jahren die ersten Schienen sowie eine Dampflok mit Waggon (Firma Kleinbahn) bekommen. „Die Eisenbahn hat mich schon immer fasziniert und tut es noch immer“, sagt der pensionierte Bundesheerler. Egal, ob er sie als Fortbewegungsmittel, zum Reisen oder zum Spielen nutzt – die Eisenbahn begleitet ihn durch sein gesamtes Leben. Als Kind wünschte er sich zu jedem Anlass noch mehr Schienen, Lokomotiven und Waggons, später dann kaufte er sich selbst welche dazu. „So sind über die Jahre 46 Meter Schienen, 12 Lokomotiven und 40 Waggons zusammengekommen“, erzählt Gerhard Otte und zeigt auf seine Spielzeugsammlung. Diese befindet sich nicht mehr in Ottes Haus in Bärnbach, sondern ist größtenteils schon aufgebaut im Schloss Trautenfels zu sehen. Vor genau einer Woche hat er mit der Übersiedelung und dem Aufbau begonnen…

