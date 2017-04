Elf Medaillen bei WM für Haus

Gleich ein halbes Dutzend Goldmedaillen hatten die Hauser Skibob-Sportler im Gepäck, als sie von der Weltmeisterschaft im Schweizer Wintersportort Grächen im Kanton Wallis nach Hause zurückkehrten. Dazu kamen noch vier Silbermedaillen und einmal Bronze. Eine fabelhafte Bilanz, die ihresgleichen sucht, zumal man ja nur mit vier Athleten vertreten war, wobei der zwölfjährige Jakob Knauß durch eine schwere Grippe benachteiligte war und „nur“ die Plätze sieben und acht sowie zweimal Rang zehn erreichte. Den Löwenanteil an dieser gigantischen Ausbeute durfte der Obmann des SBC Haus selbst für sich beanspruchen, denn der 61-jährige, offenbar gänzlich unverwüstliche Franz Schwarz räumte in der Altersklasse gleich alle vier Goldmedaillen ab. Er siegte im Slalom, Riesenslalom und SuperG, was natürlich auch den Triumph in der Kombination bedingte.

