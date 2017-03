Elisabeth Schneider erhält Ehrenpreis der FrauenFilmTage 2017

RADSTADT Eine besondere Filmvermittlerin erhält eine hohe Auszeichnung für ihr jahrelanges Engagement.

Seit 2012 vergeben die FrauenFilmTage in Kooperation mit dem Netzwerk Frauen-Arbeit-Film einen Ehrenpreis an eine Frau, die sich seit Jahren als Filmvermittlerin, Mentorin oder Pionierin besonders für das weibliche Filmschaffen in Österreich eingesetzt hat und gesellschaftspolitisch in diesem Sinne aktiv ist. Heuer wurde dieser Ehrenpreis zum sechsten Mal vergeben und ging dabei an Elisabeth Schneider vom Filmfestival Radstadt. Sie erhielt die Auszeichnung für ihr langjähriges, gesellschaftspolitisches Engagement und für ihren Einsatz für das Arthouse-Kino in einer Umgebung ohne Kinoausstattung. Elisabeth Schneider und das Team des Kulturvereins richten das Filmfestival Radstadt aus und zeigen in diesem Rahmen rund 20 Spiel- und Dokumentarfilme, die sich mit Heimat und Identität beschäftigen. Darüber hinaus wird wöchentlich engagiertes Arthouse-Kino im Cinema:Club gespielt.

