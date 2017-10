Elisabeth Schneider: Kultur leben und erleben

Seit Jahren macht sie Kultur und Kunst auf besondere Art und Weise erlebbar, öffnet neue Türen und vermittelt ein vielseitiges Kulturverständnis. Elisabeth Schneider ist aus der Kulturszene der Region nicht weg zu denken. Vor dem diesjährigen 16. Filmfestival in Radstadt erzählt sie von ihrer Arbeit.

Kunst, Kultur und Kreativität – Wörter, die perfekt zu ihrer Person passen. Begeisterung, Bewegung und Beständigkeit beschreiben ihre Arbeit. Elisabeth Schneider ist das Kulturgesicht Radstadts und macht seit Jahren Kulturarbeit, deren Inhalte einerseits die Interessen der Menschen in der Region wahrnimmt und andererseits zu Entdeckungsreisen einlädt. „Ein Programm ist dann spannend, wenn es die Möglichkeit bietet, Neues zu entdecken und auszuprobieren. Das macht unser Leben reicher und interessanter”, erklärt die Leiterin des Kulturkreises „Das Zentrum“. Dieser Leitsatz spiegelt sich nicht nur im umfangreichen Programm wider, das mittlerweile in Radstadt geboten wird. Auch in ihrem eigenem Leben probierte die gebürtige Filzmooserin einiges aus und war dabei ständig facettenreich und kreativ unterwegs: „Anfang der 80er-Jahre wurden auf dem Land die ersten freien Kulturinitativen und -Vereine gegründet. Städtisches Kulturleben erreichte das Land. Lesungen, Kammermusik, Jazzkonzerte, Ausstellungen und neue Veranstaltungsorte wurden entdeckt und bespielt. Da konnte ich dabei sein und das hat mich auf meinen Weg gebracht”, erzählt die Mutter von zwei erwachsenen Kindern.

„Begegnungen weckten mein Interesse“

Elisabeth Schneider absolvierte die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin, studierte im Anschluss am Mozarteum in Salzburg Textiles Werken und Gestalten und machte schließlich ein Post-Graduate-Studium für Kunst- und Kulturmanagement an der Kepler Universität Linz. Letzteres fiel mit dem Projekt „parrochia rastat“ im Jahr 1998 zusammen. Bei diesem großangelegten Open-Air-Theater in Zusammenarbeit mit den Salzburger Regisseuren Hubert Lepka und Beda Percht wurde die wechselvolle Geschichte Radstadts mit seinen Bauernkriegen lebendig gemacht. Danach erfolgte durch die Stadtgemeinde Radstadt die Adaptierung des Zeughauses am Turm zu einem neuen Veranstaltungszentrum und ermöglichte eine Professionalisierung des Kulturbetriebes. Nach Jahren der ehrenamtlichen Kulturarbeit übernahm Elisabeth Schneider die Geschäftsführung und künstlerische Leitung des Kulturvereins „Das Zentrum“ und organisierte Veranstaltungen quer durch alle Sparten. Egal, ob Film, Musik, Literatur, Architekturprojekte, Ausstellungen, Vorträge oder das mit dem Salzburger Volkskulturpreis ausgezeichnete „Woll-Lust“-Strickprojekt – mit diesem engagierten Programm hat Elisabeth Schneider Radstadt als kulturelles Zentrum in der Region etabliert. „Dort, wo es Lebendigkeit und ein kreatives Umfeld gibt, wo man mit aufgeschlossenen Menschen spannende Erfahrungen teilen kann, fühle ich mich wohl”, ergänzt Elisabeth. Das Jahresprogramm wird durch drei Großveranstaltungen bestimmt: die Paul Hofhaimer Tage, Festival für Alte Musik und Neue Töne (heuer zum 31. Mal), den Kunsthandwerksmarkt (seit 27 Jahren) und das Filmfestival, das heuer zum 16.Mal stattfindet. „Kino und Filmkultur liegt mir besonders am Herzen. Wichtig ist, den jeweiligen Film im Originalton mit Untertitel zu spielen. So bietet man dem Publikum eine einzigartige Atmosphäre, der Charakter eines Films wird über die Sprache transportiert. Was Besuchern des Programmkinos zunächst eigenartig erscheint, wird nach Überwindung dieser anfänglichen Hürde zum besonderen Genuss“, erklärt die Filmliebhaberin.

„Heimat prägt jeden Menschen – egal, woher er kommt“

Das Filmfestival, beschäftigt sich seit Beginn mit dem Thema „Heimat“. Der Heimatfilm selbst ist lebendiger, aktueller und internationaler denn je. Ein Blick in das diesjährige Festivalprogramm zeigt, wie facettenreich und unerschöpflich dieses Thema ist und wie sehr es Menschen bewegt. Zahlreiche Filmschaffende werden zu Gast sein, ihre Filme vorstellen und von ihrer Arbeit erzählen. Unter anderem beschäftigen sie sich mit der Weitergabe von Traditionen, dem Generationenkonflikt, die Verbundenheit mit Grund und Boden und mit Flucht und Migration. An diesen fünf Tagen werden insgesamt 28 Filme vorgestellt, darunter sind elf Salzburg- und eine Österreich-Premiere. Mit dieser Programmierung ist das Radstädter Filmfestival am Puls der Zeit und präsentiert eine große Bandbreite an aktuellen, nationalen und internationalen Filmen. „Wer bereit für einen Perspektivenwechsel ist, neue Sichtweisen wagen will und unterschiedliche Realitäten kennen lernen möchte, der ist zum 16. Filmfestival vom 8. bis 12. November recht herzlich eingeladen“, fügt Elisabeth Schneider abschließend hinzu.

Eva-Maria Nagl