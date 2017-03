Endlich hat Liezen einen neuen Bahnhof

LIEZEN Mit fünf Monaten Verspätung wurde vergangene Woche der rundumerneuerte, barrierefreie Bahnhof in Liezen eröffnet. 16,4 Millionen flossen in dieses ÖBB-Projekt.

„Spätestens 2016 sind alle Bahnsteige und die Schönaustraße durch eine barrierefreie Unterführung erreichbar. Das war eine Forderung der Gemeinde, die wir jetzt gemeinsam erfüllen“, sagte Christoph Posch, Pressesprecher der ÖBB, in einem Gespräch mit den EnnsSeiten im April 2015. Und auch Bürgermeister Rudi Hakel betonte: „Bis zur Eröffnung des neuen Einkaufszentrums sollte der Umbau fertig sein.“ Leider war dem nicht so. Die Eröffnung des neuen Bahnhofs hat sich verzögert und erfolgte erst vergangene Woche am Montag. Doch die Fahrgäste wurden für das Warten mit einem neuen Bahnhofsgebäude inklusive beheiztem Wartebereich, einem Personentunnel, 48 zusätzlichen Bike & Ride Stellplätzen und einer neuen WC-Anlage belohnt. „Der Bahnhof der Einkaufsstadt Liezen wurde modernisiert und auf höchste Standards in Sachen Kundenfreundlichkeit, Service und Sicherheit gebracht“, stellte Verkehrslandesrat Anton Lang bei der feierlichen Eröffnung fest. Er ist sich sicher: „Neben modernen und komfortablen Zug-Garnituren und Verbesserungen bei der Vertaktung sind einladend gestaltete Bahnhöfe ein weiterer wichtiger Faktor, um Menschen zum Umstieg auf die ‚Öffis‘ zu animieren.“

