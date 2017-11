Ennstalcup geht an Bad Mitterndorf

Über sieben Monate erstreckte sich der Ennstalcup der Stockschützen. Runde eins wurde im April gespielt, nun erfolgte mit dem Abschlussturnier in Bad Mitterndorf der Ausklang. Wie in den Jahren zuvor war auch diesmal der ESV Bad Mitterndorf I mit Josef Winkler, Martin Marl, Bernhard Luidold, Franz Burgschweiger und Peter Burgschweiger nicht zu schlagen und durfte aus den Händen von Bürgermeister Manfred Ritzinger den Siegespokal entgegennehmen. Die einsame Klasse der Bad Mitterndorfer Stockschützen wurde durch die weiteren Podestplätze unterstrichen, auf denen sich mit der Zweier- und Dreiermannschaft in schöner Rangordnung weitere Stöckler aus der Kurstadt einreihen konnten. Erich Marl, Johann Seebacher, Helmut Gewessler und Siegfried Danklmaier gehörten dem Team Bad Mitterndorf II an, Franz Schachner, Friedrich Egger, Silvio Pöschmann, Gernot Schlömmer und Werner Schwaiger repräsentierten die Mannschaft Bad Mitterndorf III.

