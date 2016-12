Ennstaler Advent – Ein Fest für die Sinne!

GRÖBMING Der im Vorjahr ins Leben gerufene „Ennstaler Advent“ geht in die zweite Runde. Josef Schnedl und Peter Gruber haben sich unter dem Leitmotiv „Weil in der Herberge kein Platz für sie war“ wieder auf musikalische und poetische Herbergssuche begeben.

Wohlwissend, dass die Publikumserwartungen nicht geringer sein würden als im Vorjahr, wurden bereits seit dem Frühjahr Ideen skizziert. Mit Herbstbeginn erfolgte die Erstellung der Konzeption, Musik-Arrangements, Erzähl-Texte und darstellerischen Akzente. Der aus Pruggern stammende Schriftsteller Peter Gruber berührte vor allem mit seinen sehr persönlichen Einblicken in die eigene Kindheit: „Seit den Anfängen meines Schreibens verleitet mich die Zeit im Advent und rund um Weihnacht und Raunächte stets besonders zum Geschichten erzählen. Dies liegt wohl in meinem Aufwachsen am Bergbauernhof begründet. Mit dem kongenialen musikalischen Partner Josef Schnedl an der Seite fühle ich mich ganz besonders inspiriert!“ Ebendiesem ist es auf unvergleichliche Art und Weise gelungen, Worte und Melodien in Form von Eigenkompositionen und musikalischen Arrangements zu kreieren. Umgesetzt wurden diese vom Evangelischen Kirchenchor und dem eigens gegründeten „Volxemble“, dargeboten mit behutsamer Präzision bis hin zu leidenschaftlicher Hingabe, die Herz und Seele mit voller Wucht erwischte. Initiator Thomas Pilz, der für Gesamt-Koordination, Licht- und Tontechnik verantwortlich zeichnete, gestaltete auch das Bühnenbild. Er schuf dabei einen besonders stimmungsvollen Schauplatz des Geschehens, ergänzt durch die Tanz- und Musikeinlagen der Freistoana Kinder- und Jugendtanzgruppe sowie äußerst originelle darstellerische Akzente. Im Anschluss bot sich im Zugangsbereich der Kulturhalle Gröbming noch die Möglichkeit, die Ausstellung „Landschafts-Lebensspuren“ von Herbert Bauer zu besuchen und den Abend beim Adventmarkt der Hobbykünstler mit einem wärmenden Glühwein ausklingen zu lassen.

Mona Dorrer