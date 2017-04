Ennstaler Bergrettungen ziehen Bilanz

ENNSTAL Rekordzahl an Einsätzen in den Bergen ist mit mehr Besuchern, einem verstärkten Trend zu Bergsportarten, aber auch durch „Technikhörigkeit” verbunden.

Erst kürzlich fand die 70. Jahresversammlung der Bergrettung Salzburg statt, bei der auch die aktuellen Zahlen präsentiert wurden. Ein eher trauriges Ergebnis: die Zahl der Einsätze ist im Vorjahr rasant gestiegen und es gab wesentlich mehr Tote als in den vergangenen Jahren. Die meisten Einsätze verzeichnete die Bergrettung Salzburg dabei im Ennspongau. Was besonders ins Auge sticht, ist die Zunahme an Bergrettungseinsätzen in den Wintermonaten. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch im steirischen Teil des Ennstals: Die Bergrettung der Ortsstelle Stainach, die in den Wintermonaten den Pistendienst in den Skigebieten Planneralm und Riesneralm durchführt, verzeichnete in der heurigen Wintersaison beispielsweise ein Plus von über 10 Prozent an Rettungseinsätzen im Vergleich zum Vorjahr. Ebenso wird für das Gebiet Liezen und die Ortsstellen Admont, Selzthal, Trieben und Rottenmann eine Zunahme an Einsätzen in den Wintermonaten verzeichnet – wobei die Zahlen für den heurigen Winter noch steigen werden, da bis Saisonschluss nach Ostern vielerorts noch einige Einsätze anfallen können. Einzig allein auf der Tauplitz kann in der Gegenüberstellung der Wintersaison 2015/16 mit der Wintersaison 2016/17 bis dato ein leichter Rückgang an Einsätzen vermerkt werden.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 12. April 2017!