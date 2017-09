Entwicklung der Staatsschulden in Österreich

Aktuelle Zahlen liegen vor: Wenn schwarz auf weiß belegt ist, dass der Schuldenberg wächst, kann keine Rede von Verbesserungen und Reformen sein.

In Berichten und Medien hört man immer wieder, dass von einer weiteren Staatsverschuldung massiv gewarnt wird. Dieser öffentliche Schuldenstand umfasst im Allgemeinen alle Forderungen von Gläubigern an einen Staat. Dazu zählen Forderungen an Bund, Länder, Gemeinden und ähnliche dem Staat zugehörige Einrichtungen. Die aktuellen Berechnungen zeigen kein erfreuliches Bild und prognostizieren den reichen Ländern im guten alten Europa eine „harte Zeit“. Um den sozialen Frieden in einer möglichen Krisenzeit zu erhalten, ist es wesentlich, dass die öffentliche Hand nicht nur Schulden zurückzahlt, sondern auch noch strategische Reserven hat. Auch wenn viele diese Meldungen als „Weltuntergangs-Szenarien“ oder „Angstmacherei“ bezeichnen – Fakt ist, dass in Österreich nur mehr wenig Reserven vorhanden sind. Finanzexperten sprechen von der sogenannten „Aufbaugeneration“, die in den letzten Jahrzehnten Zukunftsreserven ganz schön verbraucht hat. Wer sich die Tabelle zur jährlichen Verschuldung anschaut, wird sich fragen: Wurde Politik in den letzten Jahren tatsächlich nur für die nächste Wahl gemacht? Bruno Kreisky war es jedenfalls nicht alleine, der Österreich in Schulden stürzte. In den Jahren der SPÖ-Regierungen unter Sinowatz und Vranitzky wurde wohl ein Großteil des Schuldenberges zusammengetragen. Und zu guter Letzt wirkte sich der EU-Beitritt Österreichs absolut positiv auf die Gesamtverschuldung des Landes aus – oder besser gesagt: negativ. Darauffolgende Regierungen setzten den Konsolidierungskurs fort. Schulden konnten laut den vorliegenden Zahlen aber nie abgebaut werden. Auch im Jahre 2001 feierten der damalige Kanzler Schüssel und der Finanzminister Grasser einen falschen „Nuller“.

