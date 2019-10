Erfolgreich anlegen in Zeiten der Null-Zinsphase

SCHLADMING Zahlreiche interessierte Besucher folgten am Mittwochabend der Einladung der Raiffeisenbank Schladming-Gröbming zum „Wertpapierabend“ ins Sporthotel Royer. Sie erfuhren auf sehr informative und auch unterhaltsame Weise, wie man sein Geld in Zeiten einer Null-Zinsphase vermehren kann und warum es sinnvoll ist, auf Anlageprodukte zu setzen.

„Die Niedrigzinsen haben uns fest im Griff und laut Analysten wird das auch die nächsten Jahre so bleiben. Wichtig ist es, in so einer Zeit, zu wissen, dass es Alternativen gibt, wir Berater sind bemüht, für unsere Kunden auch in unruhigen Börsenzeiten und einem Niedrigzinsumfeld gute Lösungen für eine Veranlagung zu finden und mit diesem Abend über Alternativen informieren“, erklärte Wolfgang Zandl, Kundenberater in Schladming.

