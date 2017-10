Erfolgreiche Wander-WM in Filzmoos

FILZMOOS Vor Kurzem fand die Wander-WM als größte Wanderveranstaltung Europas im kleinen Ort am Fuße der Bischofsmütze statt. Große Freude gab es über die zahlreichen Teilnehmer aus unterschiedlichsten Nationen.

Ende September fand in Filzmoos die Wander-WM statt und war ein voller Erfolg: Mehr Teilnehmer als je zuvor reisten in den kleinen Ort, um unterschiedliche Wanderrouten in Angriff zu nehmen. Insgesamt waren 1317 Teilnehmer aus 22 Nationen am Start, wobei die am weitesten angereisten Wanderfreunde aus Australien und Neuseeland kamen. Täglich konnten die Teilnehmer aus drei verschiedenen Strecken in der Länge von sechs, zwölf oder 20 km wählen.

