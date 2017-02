Erhart und Hoffmann Meister

Anfang Februar wurden im Rahmen der „Hochkönig Erztrophy“ in Bischofshofen die Österreichischen Meisterschaften im Skibergsteigen in den Disziplinen Vertical und Individual ausgetragen.

Zugleich waren diese Bewerbe Teil des erstmals durchgeführten Alpencups, der in Deutschland, Italien und Österreich auf Weltcup-Niveau über die Bühne geht.

Hoffmann und Mayr wiederholen Vorjahreserfolg

Am ersten Tag stand der Verticalbewerb am Programm, in dem der ehemalige Langlauf-Olympiasieger Christian Hoffmann aus der Ramsau und die wohl vielfältigste Läuferin Österreichs, Andrea Mayr aus Wels, ihre Titel vom Vorjahr verteidigen konnten. 154 Starter stellten sich der Aufgabe, den drei Kilometer langen, extrem steilen Aufstieg bei 700 m Höhendifferenz von der Talstation Karbachalm zur Bergstation zu bewältigen. Und das gelang Hoffmann und Mayr, in zahllosen internationalen Top-Wettkämpfen gestählt und routiniert, aber auch unverwüstlich, am schnellsten. Ein weiterer in der Reihe zahlloser Staatsmeistertitel war der Lohn. „Es war ein kurzes, knackiges Rennen im steilen Gelände mit einer starken Konkurrenz. Ich freue mich, dass ich den Titel verteidigen konnte“, freute sich Hoffmann, der die Strecke in 24:07,25 Minuten absolvierte. In der Schülerklasse (1km, 290 HM) konnte Nils Oberauer vom WSV Ramsau vor seinem Vereinskollegen Julian Tritscher triumphieren.

Johanna Erhart siegt im Individualbewerb

Tags darauf wurden die Titel im Individualbewerb vergeben, wobei die Schlad-mingerin Johanna Erhart bei den Damen und Jakob Herrmann aus Werfenweng (Salzburg) bei den Herren der Konkurrenz das Nachsehen gaben. Pech hatte Christian Hoffmann, der in Führung liegend, wegen eines Skibruchs aufgeben musste. 150 Teilnehmer nahmen die 1500 Höhenmeter in Angriff. Gezählte 93 Spitzkehren in steilstem Gelände durch glatte Rinnen am Seil und halsbrecherische Abfahrten verlangten den Athleten das Allerletzte ab. Dazu Johanna Erhart: „Es war ein extrem cooles, anspruchsvolles Rennen. Nach meinem verpatzen Lauf am Vortag bin ich umso dankbarer, dass ich gewonnen habe.“

Julian Tritscher dreht Spieß um

In der Kategorie Schüler revanchierte sich Julian Tritscher bei seinem Kumpel Nils Oberauer für die Niederlage am Vortag und verwies diesen auf Platz zwei. In der Kategorie Masters wurde Gerhard Tritscher vom WSV Ramsau Dritter und in der Cadet-Klasse holte Yannik Tritscher (WSV Ramsau) Silber.

Das Veranstaltungsteam um Thomas Wallner, Markus Stock, Hannes Laner und Herbert Obersteiner vom SC Bischofshofen/Referat Skibergsteigen hatte für die idealen Rahmenbedingungen gesorgt und so wurde die Trophy ihrem Ruf als hochkarätigstes Rennen in Österreich vollauf gerecht.

Franz Mayer