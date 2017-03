Erlebnis Lawinenbergung

Sie trainieren den ganzen Winter über – und das bei jeder Witterung. Im Extremfall kann ihr Einsatz Leben retten, auch wenn es dabei oft um Sekunden geht: Die Rettungs- und Suchhunde des ÖRHB (Österreichische Rettungshundebrigade). Dabei soll eine Lawinenübung für die Hunde möglichst realistisch gestaltet werden, am besten mit einem lebenden Lawinenopfer – für diesen Zweck, stelle ich mich natürlich gerne als Suchobjekt zur Verfügung!

Die Rettungs- und Suchhunde des ÖRHB leisten bei ihrer Arbeit einiges, denn eine gewaltige Lawine mit Schneemassen fordert nicht nur den richtigen Riecher: „Unsere Hunde müssen unter anderem auch fit für eine Liftfahrt oder einen Hubschrauberflug sein. Lawinenkegel sind oft nicht einfach zu erreichen, die beste Spürnase hilft nichts, wenn der Hund eine komplette Übung nicht schon etliche Male durchgemacht hat und eine gewisse Routine aufbringt“, erklärt Christian Gruber, Mitglied der Staffel Ennstal des ÖRHB. Bei den Erklärungen von Christian Gruber versuche ich mir auszumalen, wie schrecklich es sein muss, unter Bergen von Schnee begraben zu sein, um Luft zu ringen und auf Hilfe zu hoffen. „Gasthof Steinerhaus am Stoderzinken in Gröbming, ich hol dich mit dem Skidoo ab und wir fahren mit dem Team in den Lawinenkegel“, lautet die spannende Einladung von Christian Gruber. Das einzige was es neben warmer Skibekleidung mitzubringen galt, war Ruhe und Gelassenheit – nicht ganz einfach, ich war schon Tage vor der Übung nervös!

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 29. März 2017!