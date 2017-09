Ernst Hutter & „Die Egerländer Musikanten – Das Original“ bald in Schladming

In knapp einem Monat ist es soweit: „Die Egerländer Musikanten – Das Original“ finden sich im Congress Schladming ein, um „Das Feuer brennt weiter“ zu präsentieren. Ernst Hutter, seit über 15 Jahren musikalischer Leiter, im Exklusivinterview mit den EnnsSeiten.

Herr Hutter, welche Bedeutung hat der Name der anstehenden Tournee „Das Feuer brennt weiter“?

Ernst Hutter: Als ich nach dem Tode von Ernst Mosch die Leitung übernahm, war es meine Vision, das Egerländer-Feuer weiter brennen zu lassen. Nachdem nun die Begeisterung von den älteren Fans auch auf die junge Generation übergegangen ist, ist uns dies als „erfolgreichstes Blasorchester der Welt“ bestens gelungen. In den Tourneekonzerten wird es natürlich die großen Hits aus sechs Jahrzehnten, aber auch neue Kompositionen zu hören geben.

Blasmusik und auch Jazz begeisterte Sie schon in jungen Jahren. Was macht diese Musikrichtungen so einzigartig bzw. besonders?

Ernst Hutter: Nachdem ich mit acht Jahren zu musizieren begonnen habe und im Anschluss ein Musikstudium machte, lernte ich in der Tat alle bekannten Musikrichtungen kennen. Trotzdem gehörten Jazz und Blasmusik immer schon zu meinen Favoriten. Es gibt vieles, das diese Musikrichtungen verbindet. Vor allem gehören viel Rhythmus und auch das swingende Gefühl in beide Kategorien. Was jeden Musiker am Jazz fasziniert, ist sicherlich auch die Improvisation, die miteinfließen darf. Für mich auch als Komponisten sehr interessant.

Nach Konzerten in Wien und Linz geht es für „Die Egerländer Musikanten – Das Original“ nach

Schladming. Welche Bedeutung hat dieser Ort für Sie und auf was freuen Sie sich im Rahmen des Konzertes am 15. Oktober besonders?

Ernst Hutter: Nach dem Tod von Ernst Mosch haben wir noch nicht in

Schladming gespielt. Dabei ist uns dieser Ort gut bekannt – zum einen als vielseitige Musikszene und zum anderen natürlich durch den Wintersport. Wir sind schon länger in Kontakt mit dem Autohaus Tschernitz und haben uns sehr gefreut, der Einladung nach Schladming nachkommen zu können. Wir freuen uns sehr auf dieses Konzert und sind gespannt, was die Location bieten wird. Ganz besonders freuen wir uns auf viele Fans und Musikanten aus der Region. Interessant werden sicherlich auch die Fachgespräche im Rahmen unseres zweitägigen Aufenthalts in Schladming. Es ist einer der ersten Auftritte der Tournee, weitere 60 Konzerte in Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Holland, Luxemburg etc. werden folgen.

Eins ist jedenfalls jetzt schon klar: „Das Feuer brennt weiter!“

Eva-Maria Nagl