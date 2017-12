ALTENMARKT Ein neuer Ort der Begegnung und des Austauschs wurde direkt an der Enns geschaffen und sorgte bereits am ersten Tag für beste Unterhaltung. Das erste Begegnungsbankerl im Pongau wurde in der Nähe des Lagerhauses Altenmarkt aufgestellt. In ca. 30 Salzburger Gemeinden folgten weitere Bankerl, welche zur Begegnung und zum achtsamen Austausch einladen sollen.