„Es ist uns Ärzten ein Anliegen, dass unsere Patienten gut versorgt sind!“

SCHLADMING/RAMSAU/HAUS IM ENNSTAL Mit 1. April startet das neue Bereitschaftsdienstsystem des Landes Steiermark, das einige Änderungen in der medizinischen Versorgung mit sich bringt. Dr. Oliver Lammel informiert im Namen der Allgemeinmediziner des Sprengels Schladming, Ramsau und Haus:

Unsere Praxen bleiben natürlich weiterhin zu den angegebenen Ordinationszeiten geöffnet. Außerhalb dieser steht eine telefonische Beratungsstelle in Graz zur Verfügung, die unter der Telefonnummer 1450 rund um die Uhr erreichbar ist. Jene Stelle entscheidet über den weiteren Behandlungsweg. Das heißt, der Anrufer wird entweder am Telefon beraten oder bei einem Notfall an das Rote Kreuz weitervermittelt. Falls es eine geöffnete Praxis in der Nähe gibt, wird diese dem Anrufer mitgeteilt oder es kann eine Spitals-ambulanz aufgesucht werden.

