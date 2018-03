Es reicht! Aus für Mülllagerplatz in Öblarn

ÖBLARN In der jüngsten amtlichen Mitteilung des Öblarner Bürgermeisters zeigt sich dieser äußerst verärgert über die missbräuchliche Verwendung eines öffentlichen Mülllagerplatzes im Ort. Franz Zach zieht nun klare Konsequenz.

Einige Jahre hatte die Bevölkerung der Gemeinde die Möglichkeit, angefüllte Gelbe Säcke beim vorgesehenen Platz hinter dem örtlichen Musikheim zu deponieren. Viele Bewohner nutzten diese Möglichkeit und packten die Säcke etwa beim Entsorgen des Altpapiers mit ins Auto, um sie am Lagerplatz abzuliefern. In letzter Zeit wurde dort allerdings immer wieder auch anderwärtiger Müll gesichtet – alte, kaputte Kinderwägen lagen da neben defekten Ventilatoren oder rostigen Schreibtischlampen. Ein tatsächlich nicht sehr ansehnliches Bild, das da in der Festspielgemeinde geboten wurde. ÖVP-Bürgermeister Zach setzte nun einen drastischen Schritt – das angebotene Bring-System ist mit heuer Geschichte. „Was als Service für die Bevölkerung gedacht war, muss jetzt geschlossen werden – und das nur wegen einiger weniger Schweinderln“, findet Zach in seiner Aussendung klare Worte und fordert, keinerlei Müll mehr zum überwachten Areal zu bringen, sondern sich ausschließlich an den Abholplan zu halten.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 21. März 2018!