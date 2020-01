Es weht ein frischer Wind …

In zwei von Schladmings wichtigsten Institutionen wird es noch in diesem Jahr zu personellen Neuerungen kommen.

So wird sich der Geschäftsführer des Congress Schladming, Manfred Breitfuß, ab Juli 2020 in den Ruhestand verabschieden und um in eine weiterhin so erfolgreiche Zukunft zu blicken, wird niemand Geringerer als der (Noch-) Geschäftsführer des Tourismusverbandes Schladming – Hansjörg Stocker – seine Nachfolge im Congress antreten.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 29. Jänner 2020!